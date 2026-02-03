Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.02.2026 09:29:22
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start im Aufwind
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,62 Prozent auf 8 232,16 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,466 Prozent fester bei 8 219,26 Punkten, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 203,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 232,16 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 8 195,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 109,79 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 7 854,92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,451 Prozent zu. Bei 8 396,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 21 393 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,476 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu Airbus SE
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
