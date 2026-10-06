Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 06.10.2026 09:29:15

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Grün

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Grün

Der CAC 40 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 7 854,92 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,304 Prozent fester bei 7 857,95 Punkten, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 864,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 850,33 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der CAC 40 bei 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 479,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 971,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,15 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 29 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 187,24 -1,15% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 370,30 -0,99% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 58,92 1,06% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 25,60 0,91% Renault S.A.
Stellantis 4,08 1,88% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 865,07 0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen