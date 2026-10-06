Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
06.10.2026 09:29:15
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Grün
Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 7 854,92 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,304 Prozent fester bei 7 857,95 Punkten, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 864,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 850,33 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der CAC 40 bei 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 479,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 971,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,15 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 29 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
17:58
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris in Grün: CAC 40 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
05.10.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.10.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|187,24
|-1,15%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|370,30
|-0,99%
|Pernod Ricard S.A.
|58,92
|1,06%
|Renault S.A.
|25,60
|0,91%
|Stellantis
|4,08
|1,88%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 865,07
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.