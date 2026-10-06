CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Grün

Der CAC 40 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 7 854,92 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,304 Prozent fester bei 7 857,95 Punkten, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 864,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 850,33 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der CAC 40 bei 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 479,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 971,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,15 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 29 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at