Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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31.07.2026 15:58:46
CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags
Um 15:41 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent auf 8 519,49 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,045 Prozent auf 8 489,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 485,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 576,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 483,21 Zählern.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,909 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Wert von 8 114,84 Punkten. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 7 771,97 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,96 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 925 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 230,182 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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