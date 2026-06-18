Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Marktbericht
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18.06.2026 12:27:08
CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag
Um 12:10 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,01 Prozent auf 8 431,84 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,495 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,027 Prozent auf 8 433,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 430,79 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 471,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 406,17 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,357 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der CAC 40 mit 7 987,49 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 969,88 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Wert von 7 656,12 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,89 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 528 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,296 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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