Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,08 Prozent auf 8 261,63 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,506 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,415 Prozent schwächer bei 8 317,32 Punkten, nach 8 352,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 244,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 317,91 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 7 956,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 579,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 119,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,810 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 294 555 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,001 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at