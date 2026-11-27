Bei einem frühen Accor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Accor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Accor-Aktie an diesem Tag bei 31,72 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,153 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Accor-Papiers auf 49,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,73 Prozent.

Am Markt war Accor jüngst 11,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at