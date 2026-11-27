Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Accor-Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Accor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Accor-Aktie an diesem Tag bei 31,72 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,153 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Accor-Papiers auf 49,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,73 Prozent.
Am Markt war Accor jüngst 11,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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