Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Frühes Investment
|
20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accor von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Accor-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Accor-Aktie an diesem Tag 44,98 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 222,321 Accor-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 833,70 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,34 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Accor belief sich zuletzt auf 11,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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