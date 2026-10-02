Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Accor-Investmentbeispiel
|
02.10.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.10.2023 wurden Accor-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,70 EUR wert. Bei einem Accor-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,546 Accor-Aktien. Die gehaltenen Accor-Aktien wären am 01.10.2026 1 388,33 EUR wert, da der Schlussstand 44,01 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,83 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Accor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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