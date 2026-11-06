Accor Aktie

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WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404

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Accor-Performance 06.11.2026 10:03:30

CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Accor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Accor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Accor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,54 EUR. Bei einem Accor-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,982 Accor-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,53 EUR, da sich der Wert eines Accor-Papiers am 05.11.2026 auf 49,48 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,53 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Accor eine Marktkapitalisierung von 11,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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