Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Lukrativer Accor-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accor von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.10.2023 wurde das Accor-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Accor-Aktie investiert, befänden sich nun 330,579 Accor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Accor-Papiers auf 46,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 533,88 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,34 Prozent vermehrt.
Accor wurde am Markt mit 10,70 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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