Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Alstom-Investment im Blick
|
13.03.2026 10:03:45
CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Alstom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Alstom-Papier an diesem Tag 23,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,827 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 12.03.2026 1 031,69 EUR wert, da der Schlussstand 24,09 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 031,69 EUR entspricht einer Performance von +3,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 11,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!