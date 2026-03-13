CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alstom-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Alstom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Alstom-Papier an diesem Tag 23,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,827 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Alstom-Anteile wären am 12.03.2026 1 031,69 EUR wert, da der Schlussstand 24,09 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 031,69 EUR entspricht einer Performance von +3,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 11,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at