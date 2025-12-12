Alstom Aktie

Lukrativer Alstom-Einstieg? 12.12.2025 10:03:58

CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alstom-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,165 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 1 017,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,13 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 017,43 EUR entspricht einer Performance von +1,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 10,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

