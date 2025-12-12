CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alstom-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,165 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 1 017,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,13 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 017,43 EUR entspricht einer Performance von +1,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 10,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at