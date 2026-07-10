Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukratives Alstom-Investment?
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10.07.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Alstom-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,18 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Alstom-Aktie investierten, hätten nun 4,135 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 15,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 35,36 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Alstom belief sich zuletzt auf 7,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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