CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Alstom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.02.2021 wurden Alstom-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 38,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 258,332 Anteilen. Die gehaltenen Alstom-Aktien wären am 26.02.2026 7 272,05 EUR wert, da der Schlussstand 28,15 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 272,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,28 Prozent.

Der Marktwert von Alstom betrug jüngst 13,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at