CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alstom-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Alstom-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56,666 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 888,80 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 25.06.2026 auf 15,69 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,12 Prozent verringert.

Insgesamt war Alstom zuletzt 7,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at