CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alstom gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alstom-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33,48 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 298,679 Alstom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 774,38 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Papiers am 13.08.2026 auf 15,99 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 52,26 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 7,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at