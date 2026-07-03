Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Rentabler Alstom-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 19,09 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 523,834 Alstom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Alstom-Aktien wären am 02.07.2026 8 090,62 EUR wert, da der Schlussstand 15,45 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,09 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 7,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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