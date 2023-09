CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Alstom bedeutet

Am 22.09.2013 wurden Alstom-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Alstom-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,88 EUR. Bei einem Alstom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,201 Alstom-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,58 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 947,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,21 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 9,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at