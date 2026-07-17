CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren bedeutet

Alstom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alstom-Aktie bei 33,35 EUR. Bei einem Alstom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,982 Alstom-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 15,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 477,01 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,30 Prozent verringert.

Alstom war somit zuletzt am Markt 7,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at