CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Alstom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alstom-Aktie bei 25,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,959 Alstom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (22,75 EUR), wäre die Investition nun 90,06 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,94 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 10,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at