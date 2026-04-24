Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukrative Alstom-Investition?
|
24.04.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Alstom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 44,29 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,578 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 17,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 61,52 Prozent.
Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
10:03
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Alstom-Aktie sackt nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ab (dpa-AFX)
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX weiter seitwärts - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro (dpa-AFX)