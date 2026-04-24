Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Alstom-Investition? 24.04.2026 10:03:40

CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Alstom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Alstom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 44,29 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,578 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 17,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 61,52 Prozent.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alstom S.A.

mehr Nachrichten