ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 24.07.2026 10:03:37

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ArcelorMittal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,17 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 36,812 ArcelorMittal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 57,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 129,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 44,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten