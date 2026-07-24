CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ArcelorMittal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,17 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 36,812 ArcelorMittal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 57,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 129,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 44,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at