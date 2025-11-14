ArcelorMittal Aktie
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 740,741 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen ArcelorMittal-Anteile wären am 13.11.2025 25 725,93 EUR wert, da der Schlussstand 34,73 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 157,26 Prozent gleich.
ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 26,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
