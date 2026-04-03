ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Frühe Investition 03.04.2026 10:03:38

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier via Börse ASX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ArcelorMittal-Anteile 24,34 EUR wert. Bei einem ArcelorMittal-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,109 ArcelorMittal-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,63 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 02.04.2026 auf 45,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,63 Prozent gesteigert.

Am Markt war ArcelorMittal jüngst 34,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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31.03.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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