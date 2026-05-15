CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,610 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 55,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,56 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 41,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at