CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.11.2015 wurde das ArcelorMittal-Papier an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,22 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,909 ArcelorMittal-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 311,55 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 20.11.2025 auf 34,97 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 311,55 EUR, was einer positiven Performance von 211,55 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 26,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at