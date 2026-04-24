CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ArcelorMittal gewesen.

Am 24.04.2023 wurde die ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die ArcelorMittal-Aktie bei 25,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,946 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 51,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 39,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at