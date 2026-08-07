CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ArcelorMittal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,579 ArcelorMittal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,56 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 06.08.2026 auf 63,86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,56 Prozent angezogen.

ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 48,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at