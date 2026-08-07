ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables ArcelorMittal-Investment? 07.08.2026 10:03:56

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ArcelorMittal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,579 ArcelorMittal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,56 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 06.08.2026 auf 63,86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,56 Prozent angezogen.

ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 48,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

mehr Analysen
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 63,28 -0,22% ArcelorMittal

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:55 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen