CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ArcelorMittal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 27,69 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das ArcelorMittal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,121 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 56,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 047,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,73 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 42,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at