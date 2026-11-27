Investoren, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2025 wurde das ArcelorMittal-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 36,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,285 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 52,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 418,83 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,88 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 38,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at