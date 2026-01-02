CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit dem ArcelorMittal-Papier statt. Zum Handelsende stand das ArcelorMittal-Papier an diesem Tag bei 25,34 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 394,633 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 39,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 426,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,26 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für ArcelorMittal eine Börsenbewertung in Höhe von 29,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at