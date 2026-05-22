ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Performance im Blick
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22.05.2026 10:04:00
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,601 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Papiere wären am 21.05.2026 2 214,37 EUR wert, da der Schlussstand 54,54 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 121,44 Prozent gestiegen.
ArcelorMittal war somit zuletzt am Markt 40,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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