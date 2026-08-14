ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Lohnendes ArcelorMittal-Investment?
|
14.08.2026 10:03:41
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,72 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 40,453 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 63,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 575,24 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +157,52 Prozent.
Am Markt war ArcelorMittal jüngst 48,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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