CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,72 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 40,453 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 63,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 575,24 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +157,52 Prozent.

Am Markt war ArcelorMittal jüngst 48,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at