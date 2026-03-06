ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
ArcelorMittal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,99 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 500,300 ArcelorMittal-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 24 669,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,70 Prozent gesteigert.
ArcelorMittal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|47,42
|-3,70%
