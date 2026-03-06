ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal-Anlage 06.03.2026 10:03:46

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

ArcelorMittal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,99 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 500,300 ArcelorMittal-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 24 669,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,70 Prozent gesteigert.

ArcelorMittal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
ArcelorMittal 47,42 -3,70% ArcelorMittal

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
