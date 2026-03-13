CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen

ArcelorMittal Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,98 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 9,107 Anteile im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Anteile wären am 12.03.2026 425,58 EUR wert, da der Schlussstand 46,73 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 425,58 EUR entspricht einer Performance von +325,58 Prozent.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
