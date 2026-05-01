ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Profitables ArcelorMittal-Investment? 01.05.2026 10:03:56

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das ArcelorMittal-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,237 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 49,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 030,52 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 103,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 37,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
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