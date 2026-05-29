CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das ArcelorMittal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 26,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377,430 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 59,26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 366,48 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,66 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 44,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at