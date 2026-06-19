CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ArcelorMittal-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,39 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 393,856 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 55,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 000,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,01 Prozent gesteigert.

ArcelorMittal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at