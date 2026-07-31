ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Lukrativer ArcelorMittal-Einstieg?
|
31.07.2026 10:03:59
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 579,811 ArcelorMittal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 34 556,73 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 30.07.2026 auf 59,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 245,57 Prozent.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 43,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!