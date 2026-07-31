CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen ArcelorMittal-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 579,811 ArcelorMittal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 34 556,73 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 30.07.2026 auf 59,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 245,57 Prozent.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 43,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at