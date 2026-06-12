Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Lohnende Bouygues-Investition?
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12.06.2026 10:03:55
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Bouygues-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,63 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 29,735 Bouygues-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (49,28 EUR), wäre das Investment nun 1 465,36 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 46,54 Prozent gleich.
Insgesamt war Bouygues zuletzt 18,87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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