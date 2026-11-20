Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Lukrativer Bouygues-Einstieg?
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20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,51 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,898 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 42,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,31 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 16,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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