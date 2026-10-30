CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bouygues eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.10.2021 wurden Bouygues-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bouygues-Anteile letztlich bei 35,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,857 Bouygues-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,69 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 29.10.2026 auf 41,19 EUR belief. Mit einer Performance von +17,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bouygues markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at