CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,744 Bouygues-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 415,64 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Papiers am 19.03.2026 auf 49,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 41,56 Prozent mehr wert.

Bouygues war somit zuletzt am Markt 18,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at