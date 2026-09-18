Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Performance im Blick
|
18.09.2026 10:04:01
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Bouygues-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,18 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,690 Anteilen. Die gehaltenen Bouygues-Papiere wären am 17.09.2026 120,63 EUR wert, da der Schlussstand 44,85 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,63 Prozent gesteigert.
Bouygues wurde am Markt mit 17,22 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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