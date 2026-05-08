CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bouygues-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, hätte er nun 311,526 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bouygues-Papiers auf 51,06 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 906,54 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,07 Prozent.

Am Markt war Bouygues jüngst 20,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at