CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Bouygues-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bouygues-Aktie bei 37,98 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,633 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 50,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,02 Prozent zugenommen.

Bouygues war somit zuletzt am Markt 19,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at