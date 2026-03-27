CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bouygues-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Bouygues-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,75 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Bouygues-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,109 Bouygues-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 49,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 423,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,23 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues belief sich zuletzt auf 18,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at