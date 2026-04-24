CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bouygues-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,23 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,309 Bouygues-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,76 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 23.04.2026 auf 52,52 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,76 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 19,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at