Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Rentable Bouygues-Anlage?
|
25.09.2026 10:03:40
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 33,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,940 Bouygues-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 1 287,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,74 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 16,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bouygues S.A.
Analysen zu Bouygues S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bouygues S.A.
|43,33
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.