Bouygues Aktie

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WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Rentable Bouygues-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 33,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,940 Bouygues-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 1 287,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,74 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 16,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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