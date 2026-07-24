Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Bouygues-Performance
|
24.07.2026 10:03:37
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen
Die Bouygues-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38,45 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 26,008 Bouygues-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 243,95 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 23.07.2026 auf 47,83 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 243,95 EUR entspricht einer Performance von +24,40 Prozent.
Bouygues markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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